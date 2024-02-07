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Мостовой: ещё когда Слуцкий совмещал посты в сборной, я говорил, что это ненормально

Мостовой: ещё когда Слуцкий совмещал посты в сборной, я говорил, что это ненормально
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Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением на тему совмещения постов главного тренера национальной команды и клуба. В частности, Мостовой затронул таких специалистов, как Леонид Слуцкий и Валерий Карпин.

«Я своё мнение о назначении тренера сборной говорил ещё несколько лет назад. Тогда ещё Слуцкий совмещал посты. Я говорил, что это ненормально. За это время ничего не изменилось. Я считаю, что совмещение постов — это неправильно. Будь это Карпин или кто-то другой, это ничего не меняет. Да, наши сейчас нигде не играют. Но это не имеет значения, работа всё равно есть.

Если не Валерий Карпин, то кто? У нас в стране много футбольных специалистов. В такой огромной стране они всегда найдутся. Конечно, идеальных тренеров нет, как футболистов, да и людей в целом. Сегодня ты выигрываешь с одной командой, завтра проигрываешь с другой. Вернусь к теме. Ни в одной футбольной стране мира ничего подобного нет. Мне трудно представить, что специалист из Испании или Италии будет совмещать посты. Это, мягко говоря, странно выглядит. Зато у нас это постоянно происходит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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