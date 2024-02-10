Игрок «ПСЖ» Коло Муани: люди ещё увидят, что € 90 млн за мой трансфер — это отличная цена

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани ответил на вопрос, как он относится к критике в свой адрес, с которой он столкнулся после того, как минувшим летом перешёл во французской гранд из «Айнтрахта» за € 90 млн.

«Открою вам секрет: со временем люди скажут, что € 90 млн — это отличная цена за Рандаля Коло Муани.

Я знаю, что сейчас люди говорят: «Как можно заплатить € 90 млн за Коло Муани?» Но я настаиваю: они ещё увидят!» — приводит слова Коло Муани Onze Mondial.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.