Матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» поставил рекорд посещаемости на «Энфилде» в АПЛ — Daily Mail

Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Бёрнли» (3:1) поставил рекорд посещаемости на «Энфилде» в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, сегодня, 10 февраля, домашний стадион «Ливерпуля» посетило 59 896 болельщиков. Ранее рекорд был зафиксирован в 1949 году в игре с лондонским «Челси», которую посмотрели 58 757 человек. При этом рекорд посещаемости «Ливерпуля» за всю историю на «Энфилде» — 61 905 человек, которые смотрели с трибун встречу Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» 2 февраля 1952 года.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первом месте с 54 очками. «Бёрнли» находится в зоне вылета, на 19-й строчке с 13 очками.