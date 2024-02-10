Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» поставил рекорд посещаемости на «Энфилде» в АПЛ — Daily Mail

Матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» поставил рекорд посещаемости на «Энфилде» в АПЛ — Daily Mail
Комментарии

Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Бёрнли» (3:1) поставил рекорд посещаемости на «Энфилде» в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, сегодня, 10 февраля, домашний стадион «Ливерпуля» посетило 59 896 болельщиков. Ранее рекорд был зафиксирован в 1949 году в игре с лондонским «Челси», которую посмотрели 58 757 человек. При этом рекорд посещаемости «Ливерпуля» за всю историю на «Энфилде» — 61 905 человек, которые смотрели с трибун встречу Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» 2 февраля 1952 года.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первом месте с 54 очками. «Бёрнли» находится в зоне вылета, на 19-й строчке с 13 очками.

Материалы по теме
Юрген Клопп поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» после победы в матче с «Бёрнли». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android