Защитник «Зенита» Караваев ответил, как находит мотивацию без Лиги чемпионов

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, в чём он находит мотивацию в условиях отстранения российских клубов от международных турниров.

«Сейчас всё равно мотивация для «Зенита» — выиграть чемпионство. Ну и всё-таки надеяться, что ещё удастся поиграть в Лиге чемпионов. Не просто поиграть, а пошуметь? Да, пошуметь», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Вячеслав Караваев провёл 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).