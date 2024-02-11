Караваев предположил, вышел ли бы «Зенит» из группы Лиги чемпионов в этом сезоне

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев предположил, вышла ли бы команда из группы Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Преодолели бы групповой состав Лиги чемпионов с этим составом? Надеюсь, что преодолели бы. Берём максимум всегда», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Вячеслав Караваев провёл 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).