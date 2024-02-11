Руководство «МЮ» хочет разместить камеры на игроках, чтобы продавать трансляции фанатам

Семья Глейзеров, которая владеет английским «Манчестер Юнайтед», хочет разместить камеры на футболках футболистов, чтобы продавать трансляции болельщикам клуба.

«Большая идея или, может быть, большая надежда, которая есть у Глейзеров, и на которую их вдохновил Эд Вудворд — это введение системы дополненной реальности (AR). Уже существует технология, благодаря которой игрок может носить на своём теле AR-устройство, а болельщик в любой точке мира может заплатить небольшую сумму, чтобы увидеть матч глазами своего любимого игрока.

Только представьте, сколько «Юнайтед» с их гигантской фанатской базой мог бы заработать, если бы болельщики могли заплатить за то, чтобы побыть Маркусом Рашфордом или Бруну Фернандешем в течение 90 минут!», — сообщает ESPN.

На данный момент после 23 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает шестое место.