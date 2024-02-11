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Руководство «МЮ» хочет разместить камеры на игроках, чтобы продавать трансляции фанатам

Руководство «МЮ» хочет разместить камеры на игроках, чтобы продавать трансляции фанатам
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Семья Глейзеров, которая владеет английским «Манчестер Юнайтед», хочет разместить камеры на футболках футболистов, чтобы продавать трансляции болельщикам клуба.

«Большая идея или, может быть, большая надежда, которая есть у Глейзеров, и на которую их вдохновил Эд Вудворд — это введение системы дополненной реальности (AR). Уже существует технология, благодаря которой игрок может носить на своём теле AR-устройство, а болельщик в любой точке мира может заплатить небольшую сумму, чтобы увидеть матч глазами своего любимого игрока.

Только представьте, сколько «Юнайтед» с их гигантской фанатской базой мог бы заработать, если бы болельщики могли заплатить за то, чтобы побыть Маркусом Рашфордом или Бруну Фернандешем в течение 90 минут!», — сообщает ESPN.

На данный момент после 23 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает шестое место.

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