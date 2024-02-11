Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: нам необходимо попасть в ЛЧ, ведь клубу нужны деньги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подчеркнул важность квалификации «красных дьяволов» в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

«Играть в Лиге чемпионов — это очень важно, нам даже не нужно это обсуждать. У клуба будет больше финансовых возможностей, если он попадёт в Лигу чемпионов. В этом и заключается наша цель.

Как это влияет на команду в настоящий момент? Я не знаю», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

В случае попадания команды из чемпионата Англии в Лигу чемпионов она получит выплату в размере £ 100 млн (€ 116 млн).

Напомним, после 23 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и на текущий момент занимает шестое место, отставая от четвёртой строчки, на которой располагается «Тоттенхэм», на девять очков.