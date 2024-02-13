«Манчестер Сити» заинтересован в подписании молодого футболиста «Баварии»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может пополнить ряды «Манчестер Сити» в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители «горожан» предпримут попытки по подписанию 20-летнего футболиста. Отмечается, что мюнхенцы не заинтересованы в расставании с одним из безоговорочных игроков стартового состава.

Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года.

В нынешнем сезоне немец 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.