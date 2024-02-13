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Если Тухель останется в «Баварии», часть ключевых игроков покинет клуб — Тоби Альтшаффль

Если Тухель останется в «Баварии», часть ключевых игроков покинет клуб — Тоби Альтшаффль
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Если главный тренер «Баварии» Томас Тухель останется в команде, то часть ключевых игроков покинет клуб, сообщает журналист Тоби Альтшаффль в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, до прихода Тухеля в клуб лидеры команды Мануэль Нойер и Томас Мюллер должны были передать «ген победы» будущим лидерам Йозуа Киммиху и Леону Горецке. Вскоре был приобретён Маттейс де Лигт, который считается лидером в обороне.

Однако на данный момент Нойер является единственным лидером, который поддерживает Тухеля. Мануэль ценит, что тренер не позволяет влиять на себя извне. При этом Мюллер планирует завершить карьеру в 2025 году, а Киммих, Горецка и де Лигт обдумывают своё будущее, потому что не чувствуют доверия тренера.

Именно поэтому руководству «Баварии» летом придётся принять сложное решение: оставить Тухеля и начать масштабную перестройку состава, включая нынешних ключевых игроков, или расстаться с немецким специалистом и пригласить нового тренера, который доверяет нынешним футболистам.

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