Глава «Зенита» Медведев подвёл итоги Кубка равноправия

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги Кубка равноправия, который сине-бело-голубые выиграли.

«Я разговаривал со всеми коллегами, которые приехали на этот турнир. И со спортивной, и с управленческой точки зрения всё прошло хорошо. Единственный недостаток — не хватало болельщиков. Это связано с проведением Кубка Азии. Все уверены, что в следующем сезоне, когда турнир здесь состоится опять, мы будем иметь совершенно другую картину с болельщиками. Сначала немного отдыха, а через неделю начнётся работа по подготовке турнира: определение состава участников, партнёров, спонсоров, трансляций, а самое главное — работа с будущими зрителями. Не только в Катаре, но и с теми странами, которые приедут», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.