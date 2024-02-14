Тренер тульского «Арсенала» Сторожук высказался об аренде воспитанника «Спартака» Лайкина

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался об аренде воспитанника «Спартака» Максима Лайкина. Напомним, игрок присоединился к «Арсеналу» на правах аренды до конца нынешнего сезона без права выкупа.

«Лайкин — молодой и талантливый игрок, имеющий представление о ФНЛ. Нам как раз был нужен футболист с такими качествами на его позицию. Немаловажно, что и сам Максим, у которого, я знаю, было несколько вариантов, проявил желание играть за «Арсенал», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20-летний Лайкин — выпускник академии «Спартака». Он выступал за молодёжку красно-белых, «Спартак-2», уходил в аренду в «Нефтехимик», а осенью 2023 года стал привлекаться к главной команде «Спартака». За основу красно-белых Лайкин успел провести три матча.