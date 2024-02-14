Тарханов: Парагвай ищет сильных соперников в Европе, поэтому согласились играть с Россией

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал новость о проведении товарищеского матча между сборными России и Парагвая.

«Парагвай – хорошая команда. Исходя из того, что европейские сборные не играют с нами, южноамериканские команды – хорошие варианты. В игре с Парагваем, как и в матче с Сербией, у сборной России будет основной состав, потому что его надо наигрывать. У нас сейчас более молодое поколение игроков, потому что неизвестно, сколько нас будут держать и не давать играть в международных турнирах. Надо наигрывать состав, который через год, два или три будет выступать.

Хорошо, что оба товарищеских матча пройдут в Москве, потому что нам до Парагвая далеко добираться. Парагвай тоже ищет сильных соперников в Европе, поэтому они согласились играть с Россией», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.