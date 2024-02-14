Сёмин: РФС молодцы, что нашли возможность провести матч сборной России с Парагваем

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о целесообразности проведения товарищеского матча между сборными России и Парагвая. Напомним, игра пройдёт 25 марта на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Матч с Парагваем — отличный спарринг для сборной России. Южноамериканские команды, в том числе и Парагвай, — соперники серьёзной квалификации. РФС молодцы, что нашли возможность провести такой матч. Дальше будут и новые предложения, идеи», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).