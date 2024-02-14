Стала известна символическая сборная Кубка африканских наций по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).

Фото: CAF

Вратарь: Ронвен Уилльмс (ЮАР).

Защитники: Ола Айна (Нигерия), Виллиам Трост-Эконг (Нигерия), Шансель Мбемба (ДР Конго), Гислейн Конан (Кот-д'Ивуар).

Полузащитники: Тебохо Мокоена (ЮАР), Жан Мишель Сери (Кот-д'Ивуар), Франк Кессье (Кот-д'Ивуар).

Нападающие: Йоан Висса (ДР Конго), Адемола Лукман (Нигерия), Эмилио Нсуе (Экваториальная Гвинея).

Тренером символической сборной стал Эмерс Фаэ, который был назначен в Кот-д'Ивуар после завершения группового этапа.

Напомним, Кубок африканских наций 2024 года проходил в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7).