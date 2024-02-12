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Кот-д'Ивуар в третий раз выиграл Кубок Африки, команда уволила тренера по ходу турнира

Национальная команда Кот-д'Ивуара в третий раз выиграла Кубок Африки. Напомним, в решающем матче турнира команда обыграла сборную Нигерии со счётом 2:1.

Таким образом, Кот-д’Ивуар в третий раз в карьере стал победителем турнира. Ранее команде удавалось это в 1992 и 2015 годах.

Примечательно, что по ходу турнира сборная Кот-д'Ивуара уволила главного тренера сборной Жана-Луи Гассе и его помощника Гислена Прантана из-за плохих результатов на домашнем Кубке африканских наций.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Эмерс Фаэ.

Напомним, Кубок африканских наций 2024 года проходил в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды.

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