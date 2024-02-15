Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Реалом Сосьедад» в Лиге чемпионов

Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Реалом Сосьедад» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад» (2:0). В этой встрече Мбаппе забил гол, отличившись на 58-й минуте с передачи Маркиньоса.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Баркола – 70'    

«Да, мы довольны результатом. Мы хотели победить дома – в этом была цель. Теперь нам предстоит сыграть еще одну игру. Сейчас мы счастливы, но работа еще не завершена. Мы знаем, как сложно добиться преимущества в Лиге чемпионов, и теперь мы это сделали. Нам нужно продолжать идти вперёд, продолжать работать как команда. Мы собираемся поехать туда, чтобы победить и выйти в четвертьфинал», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится 5 марта.

Материалы по теме
Захарян вышел спасать «Сосьедад» в плей-офф ЛЧ. Но игра Мбаппе с Дембеле — космос
Захарян вышел спасать «Сосьедад» в плей-офф ЛЧ. Но игра Мбаппе с Дембеле — космос

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android