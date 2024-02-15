Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Реалом Сосьедад» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад» (2:0). В этой встрече Мбаппе забил гол, отличившись на 58-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Да, мы довольны результатом. Мы хотели победить дома – в этом была цель. Теперь нам предстоит сыграть еще одну игру. Сейчас мы счастливы, но работа еще не завершена. Мы знаем, как сложно добиться преимущества в Лиге чемпионов, и теперь мы это сделали. Нам нужно продолжать идти вперёд, продолжать работать как команда. Мы собираемся поехать туда, чтобы победить и выйти в четвертьфинал», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится 5 марта.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе