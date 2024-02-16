Нидерландский адвокат: Промеса могут арестовать в ОАЭ и экстрадировать

Нидерландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, высказался о возможной экстрадиции игрока московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ, где в данный момент проходят сборы красно-белых.

«Я не знаю, какие намерения у властей. Но по логике это возможно даже в случае подачи апелляции. Промеса могут арестовать, экстрадировать, после чего суд заберёт у него паспорт и обяжет не покидать город. Тогда ему будет очень сложно вернуться в Россию и продолжить играть в футбол», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».

Напомним, Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом и шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Общий срок — 7,5 года заключения. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ, у этого государства есть соглашение об экстрадиции с Нидерландами.

В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.