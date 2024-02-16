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Российский фанат, которого посадили за драку во Франции на Евро-2016, досрочно освобождён

Российский фанат, которого посадили за драку во Франции на Евро-2016, досрочно освобождён
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Франция досрочно выпустила из тюрьмы российского фаната Павла Косова, арестованного после драки в Марселе во время Евро-2016, информирует телеграм-канал OFNEWS. В декабре 2020 года болельщик «Спартака» был приговорён к 10 годам лишения свободы.

Напомним, фанат «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. Россиянин долго находился под следствием. Первое время ему не были предъявлены обвинения и предоставлены улики (фото и видео), подтверждающие участие Косова в нападении на английского болельщика. К заключённому не допускали адвоката, переводили его из камеры в камеру. В конечном итоге суд всё-таки состоялся, обвинения были выдвинуты, и Косов получил тюремный срок.

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