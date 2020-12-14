10 лет тюрьмы – за драку на Евро! Русских фанатов осудили во Франции

Фанаты «Спартака» Павел Косов и Михаил Ивкин отсидели во французском СИЗО уже почти три года – их задержали в феврале 2018 года в Германии, когда они направлялись на матч красно-белых в Бильбао. На границе болельщикам сообщили, что у них «проблемы с французской полицией», и в скором времени депортировали в Марсель, где предъявили обвинение: участие в беспорядках на Евро-2016 и покушение на жизнь британского фаната, который остался парализован.



Сегодня французский суд приговорил Косова и Ивкина к 10 и 3 годам лишения свободы соответственно.

Лето-2016

11 июня стало днём самого громкого фанатского побоища нового времени: в порту Марселя дрались сотни болельщиков, после чего десятки человек были госпитализированы и задержаны.



13 июня в британских СМИ появились новости с заголовком «Болельщик сборной Англии в коме после совершённого над ним насилия» – речь шла про Эндрю Бэйча из Портсмута, который, по сообщениям медиа, находился в критическом состоянии «после того, как российские фанаты неистовство избили его железными прутьями в Марселе».



Брат Бэйча Дин сказал, что тот получил травмы «совместимые с жизнью, но способные её изменить»: сообщалось, что англичанин после ударов по голове перенёс остановку сердца и был введён в искусственную кому. Также родственник пострадавшего написал, что французская полиция опознала нападавших по записям с камер наблюдения и передала их фотографии разным отделам.



В тот же день французская полиция ворвалась в отель с российскими болельщиками и провела обыски в номерах: изъяли алкоголь, переписали данные паспортов, проверили билеты на футбол и всех сфотографировали.



14 июня по дороге в Лилль задержали автобус Всероссийского объединения болельщиков с 44 фанатами, которые направлялись на матч сборных России и Словакии.

16 июня три российских фаната получили тюремные сроки за участие в беспорядках: французский суд приговорил Алексея Ерунова, Сергея Горбачёва и Николая Морозова к двум годам, 18 и 12 месяцам заключения соответственно (впоследствии их сократили почти вдвое).



18 июня 20 депортированных фанатов вернулись в Россию.



В те же дни была создана британско-французская комиссия, главной целью которой стал поиск виновных в коме Бэйча фанатов. Позже адвокат Косова рассказывал, что у французской полиции отсутствовали чёткие записи с камер видеонаблюдения и вообще какие-либо данные в протоколах, поэтому всю работу на себя взяли англичане: сидели «Вконтакте» в фанатских пабликах в поисках каких-либо видео, писали болельщикам, пытаясь выяснить круг тех, кто был в эпицентре драки в марсельском порту.



27 июня семья Бэйча сообщила на странице сбора средств на лечение, что Эндрю открыл глаза и в скором времени будет доставлен в один из госпиталей Портсмута для дальнейшего лечения и подготовки к операции по восстановлению сломанных костей на лице. Также родные фаната упомянули полицейского Патриса Мартена – по их словам, он спас пострадавшему жизнь, сделав массаж сердца и искусственное дыхание, пока не приехала скорая.

Фанаты «Спартака» могут сесть на 15 лет. Россия сдала своих Англии? «Ад» перед ЧМ-2018 уже устроен. Британия мстит за болельщиков, избитых в Марселе.

Видео и социальные сети

Британско-французская комиссия полтора года собирала видео по социальным сетям, чтобы установить личности напавших на англичанина. Работа была долгой и непростой, но к ноябрю 2017-го следователи получили имена главных подозреваемых, которые к тому моменту, как их данные оказались у Интерпола, свободно перемещались по Европе. Причём фото Косова со следствием поделилась женщина, которая просто случайно нашла нужный «Инстаграм».

«Если умрёт — сразу узнаете». Русский фанат пропал в немецких тюрьмах Мать до сих пор не может понять, где её сын и за что его арестовали.

Без ответа

Фанатам, которые до этого не знали друг друга, инкриминировали покушение на убийство по предварительному сговору с применением оружия. Косов на судебном заседании в феврале 2019-го заявил: «Была драка, в которой на той площади участвовали абсолютно все. Раскаиваюсь, что был там, это моя большая ошибка, но ни сговора, ни оружия, ни умысла нанести травмы неизвестному мне англичанину не было. Я сам мог оказаться на его месте и получить те же увечья».



Родители Павла собрали денег, чтобы внести залог, подготовили документы о съёме квартиры во Франции и надеялись, что ему дадут подписку о невыезде. Но суд стоял на своём – сговор, оружие, покушение. Залог не приняли, арест продлили до сентября.



«Когда я разговариваю с французскими полицейскими, то они смеются и говорят: «Это политика, но мы ничего не можем сделать», – рассказывал адвокат Павла Ален Дюфло. – Если любой из вас посмотрит материалы дела, то поймёт, что никакого криминала нет в принципе. Это не правосудие. Россия бросила своих граждан, которые не заслуживают такого процесса – ведь их положение, несмотря на наши старания, с каждым днём всё ближе к катастрофе. Этот процесс – политический».

Фанаты из России — узники во Франции. Родина бросила их в тюрьме Англия сфабриковала дело о покушении на убийство во время Евро-2016, а наша страна сделала вид, что ничего об этом не знает.

Апелляции фанатов постоянно отклоняли, арест – продлевали, а помощи со стороны российских властей, которой просили родственники и друзья арестованных болельщиков, не было. Только этой зимой, после выхода программы «Вдвиже», где было рассказано о положении застрявших во французской тюрьме фанатов, началось какое-то движение: близких Ивкина пригласили на разговор в МИД, к нему самому пришёл сотрудник консульства РФ, подключились различные общественные палаты. Но глобальной помощи всё равно не последовало.



Прошения к генеральному прокурору изменить меру пресечения и смягчить статью всё равно не давали никакого результата.

Суд

Основные моменты:



– Генеральный прокурор просил для Косова 15 лет и запрет на въезд во Францию, для Ивкина — 5 лет и запрет на въезд во Францию.



– Косов нанёс Бэйчу сначала удар по голове кулаком, потом по почкам. Ивкин бросил в англичанина стул.



– Патрис Мартин, тот самый герой, спасший Бэйчу жизнь, сказал, что русские действовали «как цунами», а также добавил: «У них были каппы с изображением российского флага и кастеты. Это был яростный бой».



– Дежурный Жиль Монфор отметил, что русские прибыли в порт, как армия, и действовали в стиле «коммандос».



– Медицинский эксперт Мишель Блан сообщил, что травмы Бэйча были похожи на те, что человек получает после падения с 8 метров: «У него были множественные черепные переломы и кровоизлияние в мозг. На мой взгляд, он получил необратимые нарушения. Чудо, что он смог выжить».



– Сам пострадавший не смог явиться для дачи показаний, потому что произошедшее на него «сильно повлияло психологически и физически», сказал его адвокат. Есть информация, что он парализован на левую сторону и у него проблемы с памятью. «Его состояние между болезнью Паркинсона и Альцгеймером», – сказал защитник Бэйча. На странице в социальной сети у англичанина пусто, но его сын порой отмечает его на постах: то они в ЮАР, то в каком-то пабе отмечают день отца (фото не прилагаются, что странно).



– Ивкин в ближайшее время сможет вернуться домой, поскольку уже отсидел весь полученный им срок в СИЗО.