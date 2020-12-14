10 лет тюрьмы – за драку на Евро! Русских фанатов осудили во Франции

Фанаты «Спартака» Павел Косов и Михаил Ивкин отсидели во французском СИЗО уже почти три года – их задержали в феврале 2018 года в Германии, когда они направлялись на матч красно-белых в Бильбао. На границе болельщикам сообщили, что у них «проблемы с французской полицией», и в скором времени депортировали в Марсель, где предъявили обвинение: участие в беспорядках на Евро-2016 и покушение на жизнь британского фаната, который остался парализован.
Сегодня французский суд приговорил Косова и Ивкина к 10 и 3 годам лишения свободы соответственно.
Лето-2016
11 июня стало днём самого громкого фанатского побоища нового времени: в порту Марселя дрались сотни болельщиков, после чего десятки человек были госпитализированы и задержаны.
13 июня в британских СМИ появились новости с заголовком «Болельщик сборной Англии в коме после совершённого над ним насилия» – речь шла про Эндрю Бэйча из Портсмута, который, по сообщениям медиа, находился в критическом состоянии «после того, как российские фанаты неистовство избили его железными прутьями в Марселе».
Брат Бэйча Дин сказал, что тот получил травмы «совместимые с жизнью, но способные её изменить»: сообщалось, что англичанин после ударов по голове перенёс остановку сердца и был введён в искусственную кому. Также родственник пострадавшего написал, что французская полиция опознала нападавших по записям с камер наблюдения и передала их фотографии разным отделам.
В тот же день французская полиция ворвалась в отель с российскими болельщиками и провела обыски в номерах: изъяли алкоголь, переписали данные паспортов, проверили билеты на футбол и всех сфотографировали.
14 июня по дороге в Лилль задержали автобус Всероссийского объединения болельщиков с 44 фанатами, которые направлялись на матч сборных России и Словакии.
16 июня три российских фаната получили тюремные сроки за участие в беспорядках: французский суд приговорил Алексея Ерунова, Сергея Горбачёва и Николая Морозова к двум годам, 18 и 12 месяцам заключения соответственно (впоследствии их сократили почти вдвое).
18 июня 20 депортированных фанатов вернулись в Россию.
В те же дни была создана британско-французская комиссия, главной целью которой стал поиск виновных в коме Бэйча фанатов. Позже адвокат Косова рассказывал, что у французской полиции отсутствовали чёткие записи с камер видеонаблюдения и вообще какие-либо данные в протоколах, поэтому всю работу на себя взяли англичане: сидели «Вконтакте» в фанатских пабликах в поисках каких-либо видео, писали болельщикам, пытаясь выяснить круг тех, кто был в эпицентре драки в марсельском порту.
27 июня семья Бэйча сообщила на странице сбора средств на лечение, что Эндрю открыл глаза и в скором времени будет доставлен в один из госпиталей Портсмута для дальнейшего лечения и подготовки к операции по восстановлению сломанных костей на лице. Также родные фаната упомянули полицейского Патриса Мартена – по их словам, он спас пострадавшему жизнь, сделав массаж сердца и искусственное дыхание, пока не приехала скорая.
Видео и социальные сети
Британско-французская комиссия полтора года собирала видео по социальным сетям, чтобы установить личности напавших на англичанина. Работа была долгой и непростой, но к ноябрю 2017-го следователи получили имена главных подозреваемых, которые к тому моменту, как их данные оказались у Интерпола, свободно перемещались по Европе. Причём фото Косова со следствием поделилась женщина, которая просто случайно нашла нужный «Инстаграм».
Без ответа
Фанатам, которые до этого не знали друг друга, инкриминировали покушение на убийство по предварительному сговору с применением оружия. Косов на судебном заседании в феврале 2019-го заявил: «Была драка, в которой на той площади участвовали абсолютно все. Раскаиваюсь, что был там, это моя большая ошибка, но ни сговора, ни оружия, ни умысла нанести травмы неизвестному мне англичанину не было. Я сам мог оказаться на его месте и получить те же увечья».
Родители Павла собрали денег, чтобы внести залог, подготовили документы о съёме квартиры во Франции и надеялись, что ему дадут подписку о невыезде. Но суд стоял на своём – сговор, оружие, покушение. Залог не приняли, арест продлили до сентября.
«Когда я разговариваю с французскими полицейскими, то они смеются и говорят: «Это политика, но мы ничего не можем сделать», – рассказывал адвокат Павла Ален Дюфло. – Если любой из вас посмотрит материалы дела, то поймёт, что никакого криминала нет в принципе. Это не правосудие. Россия бросила своих граждан, которые не заслуживают такого процесса – ведь их положение, несмотря на наши старания, с каждым днём всё ближе к катастрофе. Этот процесс – политический».
Апелляции фанатов постоянно отклоняли, арест – продлевали, а помощи со стороны российских властей, которой просили родственники и друзья арестованных болельщиков, не было. Только этой зимой, после выхода программы «Вдвиже», где было рассказано о положении застрявших во французской тюрьме фанатов, началось какое-то движение: близких Ивкина пригласили на разговор в МИД, к нему самому пришёл сотрудник консульства РФ, подключились различные общественные палаты. Но глобальной помощи всё равно не последовало.
Прошения к генеральному прокурору изменить меру пресечения и смягчить статью всё равно не давали никакого результата.
Суд
Основные моменты:
– Генеральный прокурор просил для Косова 15 лет и запрет на въезд во Францию, для Ивкина — 5 лет и запрет на въезд во Францию.
– Косов нанёс Бэйчу сначала удар по голове кулаком, потом по почкам. Ивкин бросил в англичанина стул.
– Патрис Мартин, тот самый герой, спасший Бэйчу жизнь, сказал, что русские действовали «как цунами», а также добавил: «У них были каппы с изображением российского флага и кастеты. Это был яростный бой».
– Дежурный Жиль Монфор отметил, что русские прибыли в порт, как армия, и действовали в стиле «коммандос».
– Медицинский эксперт Мишель Блан сообщил, что травмы Бэйча были похожи на те, что человек получает после падения с 8 метров: «У него были множественные черепные переломы и кровоизлияние в мозг. На мой взгляд, он получил необратимые нарушения. Чудо, что он смог выжить».
– Сам пострадавший не смог явиться для дачи показаний, потому что произошедшее на него «сильно повлияло психологически и физически», сказал его адвокат. Есть информация, что он парализован на левую сторону и у него проблемы с памятью. «Его состояние между болезнью Паркинсона и Альцгеймером», – сказал защитник Бэйча. На странице в социальной сети у англичанина пусто, но его сын порой отмечает его на постах: то они в ЮАР, то в каком-то пабе отмечают день отца (фото не прилагаются, что странно).
– Ивкин в ближайшее время сможет вернуться домой, поскольку уже отсидел весь полученный им срок в СИЗО.
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