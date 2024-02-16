Игрок «Пари НН» Зе Турбо: чемпионом станет «Зенит». Мечтаю ли я туда перейти? Конечно

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо высказался о чемпионской гонке в РПЛ, а также заявил, что мечтает играть на самом высоком уровне.

«Думаю, чемпионом станет «Зенит», на втором месте будет «Краснодар», а на третьем месте расположится «Спартак».

Мечтаю ли я перейти в «Зенит»? Конечно, я мечтаю о самом высоком уровне. Хочу играть в хороших командах и, конечно, развиваться в «Пари НН». У меня есть потенциал, который я хочу развить. Хочу использовать свой подарок жизни – мастерство, которое со мной с детства. Раньше у меня не получалось это делать, но сейчас всё поменялось – я стал старше, у меня другой менталитет. Верю, что добьюсь своего! «Зенит» – хорошая возможность для прогресса, но это не единственный топ-клуб», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист стал игроком «Пари Нижний Новгород» 2 августа 2023 года. С 2015 по 2018 год нападающий принадлежал миланскому «Интеру». За свою карьеру форвард также успел поиграть в Испании, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Парагвае, Китае и Катаре.

В нынешнем сезоне Зе Турбо провёл 17 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Этой зимой нападающий принимал участие в Кубке африканских наций в составе сборной Гвинеи-Бисау, где отметился одним голом.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками. Ближайшие преследователи: «Зенит» с 36 очками и «Динамо» с 32 очками.