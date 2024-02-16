Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо поделился мыслями об игре форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Мне нравится один старый нападающий… Как же его зовут… Точно, Артём Дзюба! Нравится, как он ведёт борьбу, как он идёт до конца, не боясь ничего. Я бы хотел это улучшить в себе. Считаю, что у меня есть мастерство и я могу совершенствоваться дальше. В голове держу мысль, что должен быть лучшим. К сожалению, жизнь так сложилась, что я только сейчас начал играть в РПЛ – на таком высоком уровне, но это всё дело времени. Мне надо улучшать личную статистику. Я знаю, что добьюсь успеха.

Я понимаю, что он сильный нападающий, смотрел обзор его игр, пытался взять что-то из его стиля игры. Я хочу быть собой, а не Дзюбой», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист стал игроком «Пари Нижний Новгород» 2 августа 2023 года. С 2015 по 2018 год нападающий принадлежал миланскому «Интеру». За свою карьеру форвард также успел поиграть в Испании, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Парагвае, Китае и Катаре.

В нынешнем сезоне Зе Турбо провёл 17 матчей «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Этой зимой нападающий принимал участие в Кубке африканских наций в составе сборной Гвинеи-Бисау, где отметился одним голом.