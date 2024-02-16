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Игрок «ПСЖ» Мбаппе объявил партнёрам по команде, что покинет клуб по окончании сезона

Игрок «ПСЖ» Мбаппе объявил партнёрам по команде, что покинет клуб по окончании сезона
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил одноклубникам о своём решении покинуть французский гранд по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, встреча Мбаппе с партнёрами по команде состоялась сегодняшним утром в тренировочном центре «ПСЖ». О реакции одноклубников 25-летнего нападающего на новость о его уходе не сообщается.

Напомним, вчера, 15 февраля, авторитетный журналист Фабрицио Романо поделился информацией, что Мбаппе уведомил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о том, что он покинет клуб грядущим летом, когда у него закончится срок действия трудового соглашения.

Также в СМИ появились сведения, что мадридский «Реал», с которым слухи связывали Мбаппе в последние месяцы, объявит о его переходе не раньше апреля.

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