В мадридском «Реале» знают, что все мысли Мбаппе занимает «Сантьяго Бернабеу» — Marca

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе думает только о том, чтобы продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает известное испанское издание Marca в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что в ближайшие месяцы между футболистом и боссами «ПСЖ» состоятся финальные переговоры относительно грядущего ухода Килиана. Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «сливочных».

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Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.