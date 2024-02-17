Представитель Фернандеша оценил вероятность перехода защитника «Витории Гимарайнш» в ЦСКА

Секу Траоре, представитель защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, высказался о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА.

«Вероятность трансфера Жорже Фернандеша из «Витории Гимарайнш» в ЦСКА сейчас оценю в 70 процентов. Возможно, это случится и летом», — сказал Траоре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что армейцы заинтересованы в центральном защитнике португальской «Витории Гимарайнш» Фернандеше. Жорже — воспитанник «Порту». В нынешнем сезоне футболист провёл за «Виторию» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с португальским клубом рассчитан до лета 2025 года.