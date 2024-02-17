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Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» в матче 20-го тура саудовской Про-Лиги

Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» в матче 20-го тура саудовской Про-Лиги
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Сегодня, 17 февраля, в 20-м туре саудовской Про-Лиги состоялось два матча. «Аль-Хазм» встречался с «Аль-Фейхой», а «Аль-Наср» играл с «Аль-Фатехом».

«Аль-Наср» победил «Аль-Фатех» со счётом 2:1. Первый гол хозяев на 17-й минуте забил нападающий Криштиану Роналду. На 29-й минуте защитник «Аль-Фатеха» Салем Аль-Наджди сравнял счёт в матче. На 72-й минуте хавбек «Аль-Насра» Отавио забил победный гол своей команды.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Роналду – 17'     1:1 Аль-Наджди – 29'     2:1 Отавио – 72'    

«Аль-Фейха» выиграла у «Аль-Хазма» со счётом 3:1. В составе победителей голами отметились полузащитник Генри Оньекуру, оформивший дубль и нападающий Энтони Нвакаэме. Единственный гол «Аль-Хазма» забил форвард Мохаммед Аль-Тани.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Аль-Хазм
Ар-Расс
Окончен
1 : 3
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
1:0 Аль-Тани – 9'     1:1 Оньекуру – 13'     1:2 Нвакаэме – 59'     1:3 Оньекуру – 82'    

После 20 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» имеет в своём активе 49 очков (второе место), «Аль-Фатех» — 29 очков (седьмое место), «Аль-Хазм» — 13 очков (20-е место), «Аль-Фейха» — 22 очка (13-е место).

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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