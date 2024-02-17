Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» в матче 20-го тура саудовской Про-Лиги

Сегодня, 17 февраля, в 20-м туре саудовской Про-Лиги состоялось два матча. «Аль-Хазм» встречался с «Аль-Фейхой», а «Аль-Наср» играл с «Аль-Фатехом».
«Аль-Наср» победил «Аль-Фатех» со счётом 2:1. Первый гол хозяев на 17-й минуте забил нападающий Криштиану Роналду. На 29-й минуте защитник «Аль-Фатеха» Салем Аль-Наджди сравнял счёт в матче. На 72-й минуте хавбек «Аль-Насра» Отавио забил победный гол своей команды.
«Аль-Фейха» выиграла у «Аль-Хазма» со счётом 3:1. В составе победителей голами отметились полузащитник Генри Оньекуру, оформивший дубль и нападающий Энтони Нвакаэме. Единственный гол «Аль-Хазма» забил форвард Мохаммед Аль-Тани.
После 20 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» имеет в своём активе 49 очков (второе место), «Аль-Фатех» — 29 очков (седьмое место), «Аль-Хазм» — 13 очков (20-е место), «Аль-Фейха» — 22 очка (13-е место).
- 17 февраля 2024
-
23:15
-
23:13
-
23:06
-
22:56
-
22:43
-
22:35
-
22:34
-
22:27
-
22:27
-
22:16
-
22:15
-
22:05
-
22:05
-
21:58
-
21:55
-
21:40
-
21:40
-
21:28
-
21:21
-
21:21
-
21:18
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:05
-
21:03
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:41
-
20:35
-
20:25
-
20:24
-
20:15
-
20:11