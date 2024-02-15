Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ювентуса» Данило: Криштиану Роналду — уникальный игрок, который живёт карьерой

Игрок «Ювентуса» Данило: Криштиану Роналду — уникальный игрок, который живёт карьерой
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ювентуса» Данило Луис да Силва поделился мнением о бывшем нападающем туринского клуба Криштиану Роналду, с которым они играли вместе в период с 2019 по 2021 год.

«Криштиану Роналду — пример спортсмена, который всегда жил своей карьерой и невероятно сильно заботился о себе. Криштиану делал это на протяжении большого количества времени, задолго до того, как появилось столько новостей, как сегодня», — приводит слова Данило Calciomercato.com.

Напомним, Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. За этот период он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых отметился 101 голом и 22 результативными передачами. В составе «старой синьоры» португалец дважды выиграл чемпионат Италии, а также по разу — Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Материалы по теме
Экс-тренер «Реала» Моуринью рассказал, как Роналду проявлял недовольство во время замен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android