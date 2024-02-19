«Бавария» видит в Хаби Алонсо приоритетную кандидатуру на замену Томасу Тухелю

В случае увольнения Томаса Тухеля из «Баварии» мюнхенцы пригласят на освободившуюся должность главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, сообщает издание The Athletic.

По информации источника, прямо сейчас испанский специалист является кандидатом номер один на смену Тухелю. Отмечается при этом, что торопиться с увольнением Тухеля боссы «Баварии» не планируют. Напомним, ранее сообщалось, что Томаса могут уволить, если мюнхенцы проиграют «РБ Лейпциг» в матче 23-го тура Бундеслиги.

После 22 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. Игра с «РБ Лейпциг» состоится в субботу, 24 февраля.