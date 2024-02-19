«Бавария» может уволить Тухеля в случае поражения от «РБ Лейпциг»

«Бавария» может расстаться с главным тренером команды Томасом Тухелем, если мюнхенцы проиграют «РБ Лейпциг» в матче 23-го тура Бундеслиги. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, четвёртое поражение подряд может вынудить руководство «Баварии» пойти на крайние меры, несмотря на то что кандидата на замену Тухелю прямо сейчас у боссов мюнхенцев нет. Напомним, ранее сообщалось, что Томасу не удалось найти общий язык с большинством игроков своей команды. «Баварию» немецкий специалист возглавил в марте 2023 года и привёл мюнхенцев к победе в Бундеслиге в сезоне-2023/2024.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. Игра с «РБ Лейпциг» состоится 24 февраля.