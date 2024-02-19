«Сочи» сыграл второй матч за день, в котором победил «Тюмень»

Сегодня, 19 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов между «Сочи» и «Тюменью». Команды играли на стадионе «Глория Спортс Арена» в Белеке, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой команды с юга России со счётом 2:1.

На пятой минуте игры голкипер «Тюмени» Егор Любаков отправил мяч в собственные ворота. На 30-й минуте венесуэльский нападающий «Сочи» Серхио Кордова удвоил преимущество своей команды. На 39-й минуте команда из Первой лиги смогла отыграть один мяч. Отличился Илья Порохов, реализовавший 11-метровый.

Отметим, что для «Сочи» эта встреча стала второй за день. В первой игре подопечные Роберта Морено сыграли вничью с «Нефтчи» из Узбекистана (2:2).

«Сочи» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Южане набрали 11 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Тюмень» после 20 туров в Мелбет Первой лиге набрала 35 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице.