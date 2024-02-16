Адвокат Косова: семья Павла получала деньги от фанатов, я слышал о помощи от «Спартака»

Адвокат Ален Дюфло, представляющий интересы фаната «Спартака» Павла Косова, задержанного в 2018 году и осуждённого на 10 лет за беспорядки во время Евро-2016, рассказал о поддержке, которую получил его клиент во время своего шестилетнего пребывания во французской тюрьме.

«Павел получил информацию сегодня утром от сотрудников тюрьмы. Мы с коллегами обрадовали семью, друзей и уведомили МИД РФ. Сейчас сложно описывать эмоции. Для всех нас это большое счастье и облегчение.

Знаю, что родственники Косова получали финансовую помощь от друзей, фанатских объединений, от государства. Не берусь утверждать, помогал ли финансово московский «Спартак», чьим болельщиком был Павел, но что-то об этом слышал. Семье Косова приходилось идти на огромные жертвы, чтобы преодолеть ситуацию. Каждый месяц приходилось отправлять € 100-200 Павлу, чтобы он мог питаться не только тюремной едой.

Всё это время никто не забывал о Павле Косове. Мы чувствовали огромную поддержку. Спартаковские фанаты сделали огромный баннер и брали его с собой на стадионы России. Для морального духа Косову было крайне важно знать, что его не забыли, его поддерживают и ждут на родине. Мне хочется поблагодарить народ за солидарность и все тёплые слова. Я был удивлён, что на протяжении всего процесса мы получали столько помощи от российской стороны: посольства, политиков и консулов», – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Косов был задержан в Германии в 2018 году и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016 и покушении на жизнь британского фаната, который остался парализован. Сегодня, 16 февраля, стало известно, что Косов досрочно вышел на свободу.