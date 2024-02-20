«Сзади у них проблемы». Эдин Терзич – о матче 1/8 Лиги чемпионов с ПСВ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСВ».

«В принципе я настроен оптимистично. Мы являемся одной из ведущих команд Германия в области владения мячом, и в тоже время мы лучшая команда по количеству забитых мячей. Нам нужен полноценный футбол.

«ПСВ»? Сзади у них проблемы. В Лиге чемпионов они уже пропустили столько голов, сколько пропустили за весь сезон лиги. Это то, чем мы должны воспользоваться. Люк де Йонг? Да, это их целевой игрок в центре, а вингеры — очень сильные дриблёры, играют правой ногой слева и наоборот», — приводит слова Терзича kicker

Матч между командами состоится сегодня, 20 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Филипс» прозвучит в 23:00 по мск.

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