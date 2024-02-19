ПСВ — «Боруссия» Д. Люк де Йонг бросит перчатку Фюллькругу

Команду из Эйндховена определённо не стоит списывать со счетов. Нас ждёт очень результативный матч.

20 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.24. Успех чёрно-жёлтых оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» Д 20 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч ПСВ — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» Д (20.02.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 20 февраля состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Филипс» в Эйндховене местный ПСВ примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

ПСВ проводит один из лучших сезонов за последние несколько лет. Он выиграл Суперкубок Нидерландов, а также установил клубный рекорд, победив во всех 17 первых матчах в Эредивизии. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу первенства. Отрыв от догоняющего «Фейеноорда» очень большой.

Команда из Эйндховена спокойно может сконцентрироваться на Лиге чемпионов. На групповом этапе турнира она уступила только лондонскому «Арсеналу» (0:4), на выезде. Также подопечные Петера Боша три раза сыграли вничью. Победили они «Ланс» (1:0) и «Севилью» (3:2).

В 35 матчах во всех официальных турнирах ПСВ пропустил всего лишь 27 мячей, а забил 96. 27 из них записал на свой счёт Люк де Йонг. Также он отдал 10 результативных передач. 33-летний нападающий пребывает в шикарной форме. Он возглавляет список лучших бомбардиров Эредивизии.

Отличное подспорье де Йонгу составляет бывший полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль. В 19 матчах в чемпионате Нидерландов он забил семь голов и отдал три голевые передачи. Результативность красно-белых могла быть ещё лучше, если бы половину сезона из-за травмы не пропустил Ирвин Лосано.

Звёздный нападающий вернулся в состав ПСВ после четырёх лет в «Наполи». В текущем сезоне Эредивизии он сыграл 14 встреч, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Относительно недавно мексиканец покинул лазарет и принял участие в нескольких матчах.

То, что дортмундская «Боруссия» выходит в плей-офф Лиги чемпионов, для многих стало обыденностью. Однако в этом сезоне чёрно-жёлтые сделали это весьма эффектно, выиграв сложную группу. Они победили «Ньюкасл» (1:0 и 2:0) и «Милан» (3:1), а также сыграли вничью с «россонери» (0:0) и «ПСЖ» (1:1). Уступили парижанам на выезде, со счётом 0:2.

Из-за затраты большого количества сил на выход в плей-офф турнира у подопечных Эдина Терзича произошёл спад. Тем не менее наставник быстро привёл своих подопечных в чувство, и на последнем отрезке сезона команда набрала отличный ход. Она поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

В последних шести турах в чемпионате Германии потеряли очки «шмели» только во встречах с «Хайденхаймом» (0:0) и «Вольфсбургом» (1:1). Победили они «Дармштадт» (3:0), «Кёльн» (4:0), «Бохум» (3:1) и «Фрайбург» (3:0). Особый вклад в успехи привнёс Никлас Фюллькруг. В этих шести матчах он забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Ожидалось, что хорошее подспорье Фюллькругу составит Джейдон Санчо, вернувшийся в дортмундскую «Боруссию» после нескольких неудачных сезонов в составе «Манчестер Юнайтед». Но преобразившиеся «шмели» не лучшим образом восприняли возвращение англичанина. В пяти играх в Бундеслиге он отметился лишь одним голевым пасом.

Впрочем, единственной действительно серьёзной проблемой дортмундцев являются выезды. Они выиграли только 4 из 11 матчей в чемпионате Германии в гостях. Правда, и поражение всего одно. За этот отрезок времени подопечные Терзича забили 22 мяча, а пропустили 12.

При таком раскладе напрашивается ставка на ОЗ + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 2.16. У команд полный порядок с результативностью, но и в обороне высокая надёжность. На наш взгляд, у них примерно одинаковые шансы на победу. Вполне вероятно, матч ознаменуется ничьей или победой одной из команд с минимальным перевесом.

Слишком много голов не ждём ещё потому, что это только первая встреча. Всё будет решаться в ответной игре, которая состоится в Дортмунде. Скорее всего, Терзич не будет форсировать события и сделает упор на том, чтобы не проиграть предстоящий матч.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» Дортмунд 20 февраля 2024 года

ПСВ проводит отменный сезон. Он преуспевает во всех турнирах, много забивает и при этом редко пропускает сам. На домашнем стадионе у него будет некоторое преимущество. С другой стороны, у чёрно-жёлтых лучше комплектация состава, и в текущем розыгрыше Лиги чемпионов они выступают особенно здорово. Думаем, забьют обе команды, но слишком много голов не ждём.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 4.5 мяча за 2.16.