«Это было очень странно». Люк де Йонг — об использовании шкафчика Месси в «Барселоне»

Нападающий ПСВ Люк де Йонг, ранее выступавший за каталонскую «Барселону», поделился ощущениями от того, что занимал шкафчик в раздевалке на «Камп Ноу», который раньше принадлежал Лионелю Месси.

«Это было очень странно. Конечно, меня взяли не в качестве прямой замены Месси — никто не может заменить этого человека. Я пришёл туда в качестве нападающего. Но на самом деле я сидел на его месте в раздевалке, мои вещи лежали в его шкафчике. Это было прекрасно», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

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Напомним, 33-летний Люк де Йонг выступал за «Барселону» на правах аренды в период с 31 августа 2021 года по 30 июня 2022-го. За это время нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.