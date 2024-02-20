Лионель Месси передал в музей «Барселоны» свой восьмой «Золотой мяч» — Footmercato

Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси передал в музей испанской «Барселоны» свой восьмой «Золотой мяч», сообщает Footmercato.

По информации источника, награда будет храниться рядом с другими «Золотыми мячами», который аргентинец получил ранее. Несмотря на то, что сейчас Месси не выступает за каталонский клуб, он решил собрать награды вместе.

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Напомним, Месси в октябре 2023 года в восьмой раз стал обладателем приза «Золотой мяч». Ранее он получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 году. Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023-го. В нынешнем сезоне форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.