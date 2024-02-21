Клопп — о Рое Ходжсоне: величайший специалист, задававший тренды в начале своей карьеры

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об экс-наставнике «Кристал Пэлас» Рое Ходжсоне, которого ранее уволили из лондонского клуба.

«Я несколько раз говорил, что не понимаю, почему он до сих пор работает! Рой — один из величайших специалистов, задававший тренды в самом начале карьеры, сохранивший свои идеи. Когда дела идут неважно, люди забывают, что было всё-таки и что-то хорошее. В «Пэлас» могло быть и такое. Я надеюсь, что у него всё хорошо. А когда у него всё будет хорошо, я просто пожелаю ему всего наилучшего, что у него может быть. В том числе и здоровья. Жаль, что я не смог попрощаться с ним как следует», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, об уходе 76-летнего Ходжсона из «Кристал Пэлас» стало известно 19 февраля. Рой возглавлял «орлов» с 2017 года. В 2022 году специалист ненадолго покидал лондонскую команду для работы с «Уотфордом». В общей сложности клуб под руководством Ходжсона сыграл 200 матчей, в которых 66 раз победил, 46 раз сыграл вничью и 88 встреч проиграл.