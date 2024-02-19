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76-летний Рой Ходжсон покинул «Кристал Пэлас» после шести лет в клубе

76-летний Рой Ходжсон покинул «Кристал Пэлас» после шести лет в клубе
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76-летний английский специалист Рой Ходжсон покинул «Кристал Пэлас» после шести лет в клубе.

«Этот клуб особенный, очень много значит для меня и сыграл большую роль в моей футбольной жизни. Я полностью наслаждался своим пребыванием здесь на протяжении шести сезонов… Однако я понимаю, что, учитывая недавние обстоятельства, клубу сейчас, возможно, будет разумно планировать заранее», — приводит слова Ходжсона пресс-служба клуба.

Напомним, Ходжсон возглавлял «Кристал Пэлас» с 2017 года. В 2022 году специалист ненадолго покидал лондонскую команду для работы с «Уотфордом». В общей сложности клуб под руководством Ходжсона сыграл 200 матчей, в которых 66 раз победил, 46 раз сыграл вничью и 88 встреч проиграл.

Ходжсона на посту заменит Оливер Гласнер, который на данный момент находится без клуба. На протяжении тренерской карьеры 49-летний специалист возглавлял такие команды, как «Рид», ЛАСК, «Вольфсбург» и «Айнтрахт». С франкфуртцами Гласнер выиграл Лигу Европы — 2021/2022.

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