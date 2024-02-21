«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на контрольный матч
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В контрольном матче встретятся «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 16:30 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
21 февраля 2024, среда. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стартовые составы команд:
«Ростов»: Медведев, Мелёхин, Терентьев, Чернов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Зубенко, Азнауров, Моисеев.
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Глущенков, Гоцук, Живоглядов, Боженов, Ермаков, Майга, Трошечкин, Кухарчук, Босельи.
«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Юрана набрала 24 очка за 18 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.
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