«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на контрольный матч

В контрольном матче встретятся «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Медведев, Мелёхин, Терентьев, Чернов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Зубенко, Азнауров, Моисеев.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Глущенков, Гоцук, Живоглядов, Боженов, Ермаков, Майга, Трошечкин, Кухарчук, Босельи.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Юрана набрала 24 очка за 18 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.