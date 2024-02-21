«Спартак» включил Даниила Зорина в заявку на матчи РПЛ

«Спартак» внёс в заявку своей команды на оставшуюся часть сезона Российской Премьер-Лиги 19-летнего полузащитника Даниила Зорина, сообщает пресс-служба московского клуба. Напомним, во второй половине 2023 года молодой хавбек выступал за минское «Динамо» на правах аренды. Игра полузащитника помогла белорусской команде выиграть отечественный чемпионат впервые за 19 лет.

Зорин находится в системе «Спартака» с 2014 года. В первой половине нынешнего сезона полузащитник провёл за минское «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 18 туров. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» — восемь очков.