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Уэйн Руни заявил, что хочет стать помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Уэйн Руни заявил, что хочет стать помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что хочет стать помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Всё зависит от ситуации. Если Пеп придёт и попросит меня быть его ассистентом, я приду туда пешком! Посмотрите, что сейчас делает Микель Артета, я убеждён, что он многому научился у Гвардиолы», — приводит слова Руни Stick to Football.

Руни является воспитанником «Эвертона», откуда перебрался в стан «красных дьяволов». В общей сложности англичанин сыграл за манкунианцев 559 матчей, в которых отметился 253 мячами и 145 голевыми передачами. Под конец карьеры Руни играл за «Эвертон», «Ди-Си Юнайтед» и «Дерби Каунти». Уже в качестве тренера англичанин был в «Дерби Каунти», «Ди-Си Юнайтед» и «Бирмингеме».

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