Руни: я верил, что являюсь лучшим игроком мира уже в возрасте 18 лет

Именитый английский экс-футболист Уэйн Руни вспомнил, как он себя ощущал во время чемпионата Европы 2004 года, где он выступал в возрасте 18 лет за сборную Англии.

«Я верил, что уже тогда (на Евро-2004 — Прим. «Чемпионата») я являлся лучшим игроком в мире. Это был моей ментальностью, проявлением моей уверенности.

Помню первую игру со сборной Франции, я её очень ждал, поиграть с Зиданом, Виейрой, Анри. Ещё и с Тюрамом, который сомневался в том, что такого молодого игрока, как меня, стоило вызывать в сборную на такой турнир. У меня было много поводов настроиться на этот матч по-особенному.

Мы сыграли и я помню, французы были очень удивлены моим высоким уровнем атлетизма, они зачастую не могли до меня добраться», — рассказал Руни в интервью Bleacher Report.