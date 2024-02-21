Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Порту» — «Арсенал»: Хаверц, Райс и Сака — в старте «канониров» на матч ЛЧ

«Порту» — «Арсенал»: Хаверц, Райс и Сака — в старте «канониров» на матч ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся португальский «Порту» и английский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступит Сердар Гёзюбююк (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
1-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия

Составы команд:

«Порту»: Кошта, Мариу, Пепе Кеплер, Отавио, Венделл, Гонсалес, Варела, Консейсау, Пепе, Галено, Эванилсон.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл Магальянс, Кивёр, Райс, Эдегор, Хаверц, Мартинелли, Сака, Троссард.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в матче плей-офф Лиги чемпионов 14 лет назад. Тогда команды выявляли сильнейшего на стадии 1/8 финала. В домашнем матче «Порту» одолел «Арсенал» — 2:1, однако в ответной игре «канониры» разгромили португальцев со счётом 5:0.

«Порту» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Барселоной», «Шахтёром» и «Антверпеном». «Арсенал», в свою очередь, отобрался в 1/8 финала, заняв первое место в квартете с ПСВ, «Севильей» и «Лансом».

Турнирная сетка ЛЧ - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android