«Порту» — «Арсенал»: Хаверц, Райс и Сака — в старте «канониров» на матч ЛЧ

В среду, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся португальский «Порту» и английский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступит Сердар Гёзюбююк (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Порту»: Кошта, Мариу, Пепе Кеплер, Отавио, Венделл, Гонсалес, Варела, Консейсау, Пепе, Галено, Эванилсон.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл Магальянс, Кивёр, Райс, Эдегор, Хаверц, Мартинелли, Сака, Троссард.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в матче плей-офф Лиги чемпионов 14 лет назад. Тогда команды выявляли сильнейшего на стадии 1/8 финала. В домашнем матче «Порту» одолел «Арсенал» — 2:1, однако в ответной игре «канониры» разгромили португальцев со счётом 5:0.

«Порту» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Барселоной», «Шахтёром» и «Антверпеном». «Арсенал», в свою очередь, отобрался в 1/8 финала, заняв первое место в квартете с ПСВ, «Севильей» и «Лансом».