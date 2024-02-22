Рэтклифф — о конкуренте в борьбе за «МЮ»: не уверен, что шейх Джассим вообще существует

Совладелец «Манчестер Юнайтед» британский миллиардер Джим Рэтклифф высказался о своём конкуренте в борьбе за пакет акций клуба катарском шейхе Джассиме ибн Хамаде Аль Тани. Ранее появлялась информация, что Джассим был готов выкупить «красных дьяволов» полностью, но его предложение не устроило владеющих контрольным пакетом американских бизнесменов Глейзеров.

«Шейх Джассим? Никто никогда его не видел. Глейзеры никогда с ним не встречались… Я не уверен, что он вообще существует!» — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что британский миллиардер Джим Рэтклифф выкупил 25% акций «МЮ» за € 824 млн и будет принимать непосредственное участие в текущем управлении клубом.