Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рэтклифф — о конкуренте в борьбе за «МЮ»: не уверен, что шейх Джассим вообще существует

Рэтклифф — о конкуренте в борьбе за «МЮ»: не уверен, что шейх Джассим вообще существует
Комментарии

Совладелец «Манчестер Юнайтед» британский миллиардер Джим Рэтклифф высказался о своём конкуренте в борьбе за пакет акций клуба катарском шейхе Джассиме ибн Хамаде Аль Тани. Ранее появлялась информация, что Джассим был готов выкупить «красных дьяволов» полностью, но его предложение не устроило владеющих контрольным пакетом американских бизнесменов Глейзеров.

«Шейх Джассим? Никто никогда его не видел. Глейзеры никогда с ним не встречались… Я не уверен, что он вообще существует!» — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что британский миллиардер Джим Рэтклифф выкупил 25% акций «МЮ» за € 824 млн и будет принимать непосредственное участие в текущем управлении клубом.

Материалы по теме
Джим Рэтклифф высказался о ситуации со спортивным директором «Ньюкасла» Дэном Эшвортом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android