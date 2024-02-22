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Игрок «Зенита» Сергеев: не стал бы называть азиатские лиги первенством водокачки

Игрок «Зенита» Сергеев: не стал бы называть азиатские лиги первенством водокачки
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался об уровне футбола в Саудовской Аравии, а также о конкуренции в Азии.

«Чемпионат Саудовской Аравии можно назвать первенством водокачки? Я бы так не стал говорить. Мы недавно играли с «Аль Фатехом», очень неудобной эта команда показалась. Азия сейчас развивается, не зря туда едут топовые игроки. Конкуренция создана серьёзная», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков после 18 туров. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» — два очка.

В нынешнем сезоне Иван Сергеев принял участие в 23 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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