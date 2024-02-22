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Форвард «Зенита» Сергеев — о «Краснодаре»: «Жирона» в Испании тоже выстрелила

Форвард «Зенита» Сергеев — о «Краснодаре»: «Жирона» в Испании тоже выстрелила
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В первую очередь мы сами себе конкуренты. Важно не допускать ошибок, брать свои очки. А там посмотрим. То, что «Краснодар» забрался так высоко, это, конечно, заслуженный результат. Но к этому можно было быть готовым, «Жирона» в Испании тоже выстрелила, например. Посмотрим, чем всё кончится», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков после 18 туров. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» — два очка.

В нынешнем сезоне Иван Сергеев принял участие в 23 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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