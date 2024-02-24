Гол Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Метц» в матче 23-го тура чемпионата Франции

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Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. В качестве главного арбитра встречи выступил Марк Болланжье. Матч завершился победой «Лиона» со счётом 2:1.

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий хозяев Жорж Микаутадзе. На 45+1-й минуте счёт в матче сравнял форвард «Лиона» Александр Ляказетт. На 60-й минуте победный гол гостей забил нападающий Мохамед Саид Бенрахма.

После 23 туров чемпионата Франции «Лион» набрал 28 очков и занимает 10-е место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Лиги 1 «Метц» заработал 17 очков и располагается на 17-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 11-го тура чемпионата Франции. В той игре «Лион» и «Метц» сыграли вничью со счётом 1:1.