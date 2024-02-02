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ФИФА расследует причины внезапного срыва перехода игроков «Вест Хэма» в «Лион» и «Бетис»

ФИФА расследует причины внезапного срыва перехода игроков «Вест Хэма» в «Лион» и «Бетис»
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Международная федерация футбола (ФИФА) инициировала расследование в отношении английского «Вест Хэма» с целью разобраться, по какой причине в последний день трансферного окна «молотобойцы» не завершили переходы вингера Саида Бенрахма в «Лион» и полузащитника Пабло Форнальса в «Бетис». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, на текущий момент «Лион» и «Бетис» активно сотрудничают с ФИФА, которая изучает данные сделки. По мнению указанных клубов, имеет место быть факт фальсификации документов со стороны «Вест Хэма». Также подчёркивается, что трансферы могли быть сорваны из-за ошибки технического характера.

Ранее «Лион» осудил поведение английского клуба, назвав его отношение «неуважительным».

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