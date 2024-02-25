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«Крылья Советов» провели товарищеский матч с «Химками» в формате трёх таймов

«Крылья Советов» провели товарищеский матч с «Химками» в формате трёх таймов
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и подмосковные «Химки». Игра проходила в формате из трёх таймов по 45 минут. Итоговый результат — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
25 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 1
Химки
Химки, Россия
0:1 Руденко – 18'     1:1 Ороско – 133'    

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Химок» Александр Руденко. Команда из Самары ответила результативным ударом Франко Ороско на 133-й минуте.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 сыгранных матчах. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков. Ближайшие преследователи: санкт-петербургский «Зенит»с 36 очками и московское «Динамо» с 32 очками.

«Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Подмосковная команда набрала 36 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» всего на одно очко.

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