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«Крылья Советов» провели товарищеский матч с «Химками» в формате трёх таймов

Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и подмосковные «Химки». Игра проходила в формате из трёх таймов по 45 минут. Итоговый результат — 1:1.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Химок» Александр Руденко. Команда из Самары ответила результативным ударом Франко Ороско на 133-й минуте.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 сыгранных матчах. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков. Ближайшие преследователи: санкт-петербургский «Зенит»с 36 очками и московское «Динамо» с 32 очками.

«Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Подмосковная команда набрала 36 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» всего на одно очко.