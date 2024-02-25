Помощница арбитра разбила голову на матче Ла Лиги, из-за чего её увезли со стадиона
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Помощница главного арбитра матча 26-го тура испанской Примеры «Бетис» — «Атлетик» (2:1, идёт второй тайм) Гваделупа Поррас Аюсо разбила голову во время игры.
Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Авила – 13' 2:0 Берчиче – 38' 2:1 Гурусета – 45+7' 3:1 Кардозо – 67'
Удаления: нет / Уильямс – 40'
В голову Поррас прилетела ТВ-камера, которая перемещается вдоль боковой линии. Аппаратура сбила Поррас с ног, её пришлось госпитализировать из-за открытой раны головы.
В составе «Бетиса» отличился Чими Авила, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Юри Берчиче. За «Атлетик» забил Горка Гурусета.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Бетис» располагается на седьмом месте с 39 набранными очками. «Атлетик» после такого же количества проведённых игр находится пятой строчке и в своём активе имеет 49 очков.
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