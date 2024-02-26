Гол Месси в концовке спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Сегодня, 26 февраля, завершился матч МЛС, в котором встречались «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Лос-Анджелесе, (США). Игра началась в 5:00 по московскому времени. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 75-й минуте счёт открыл сербский форвард хозяев Деян Йовелич. В компенсированное ко второму тайму время аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт, установив окончательный результат матча.

Отметим, что на 12-й минуте матча испанский хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч не забил пенальти. На 88-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён полузащитник хозяев Марко Дельгадо.

На данный момент после двух матчей в МЛС «Интер Майами» с четырьмя очками располагается на первом месте Восточной конференции. Для «Гэлакси» эта встреча стала первой на турнире. Благодаря ничьей команда из Калифорнии оказалась на шестой строчке Западной конференции.

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси: