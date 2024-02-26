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Гол Месси в концовке спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Гол Месси в концовке спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси»
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Сегодня, 26 февраля, завершился матч МЛС, в котором встречались «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Лос-Анджелесе, (США). Игра началась в 5:00 по московскому времени. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

США - Major League Soccer . МЛС
26 февраля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Йовелич – 75'     1:1 Месси – 90+2'    
Удаления: Delgado – 87' / нет

На 75-й минуте счёт открыл сербский форвард хозяев Деян Йовелич. В компенсированное ко второму тайму время аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт, установив окончательный результат матча.

Отметим, что на 12-й минуте матча испанский хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч не забил пенальти. На 88-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён полузащитник хозяев Марко Дельгадо.

На данный момент после двух матчей в МЛС «Интер Майами» с четырьмя очками располагается на первом месте Восточной конференции. Для «Гэлакси» эта встреча стала первой на турнире. Благодаря ничьей команда из Калифорнии оказалась на шестой строчке Западной конференции.

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