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Жорди Альба объяснил, почему решил перейти в «Интер Майами»

Жорди Альба объяснил, почему решил перейти в «Интер Майами»
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Защитник «Интер Майами» Жорди Альба высказался о своём переходе в американскую команду.

«Я не устаю от побед. Я хочу продолжать соревноваться и побеждать. Я не приехал бы сюда, если бы не был так вдохновлён. Я не играл бы в футбол, а остался бы дома, в Барселоне.

Возможность приехать в МЛС была очень заманчивой. Кроме того, я хотел вернуться к Лео Месси и Бускетсу, а теперь приехал и Луис Суарес. Это убедило меня принять решение», — сказал испанский игрок в интервью CBS Sports.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба стал игроком «Интер Майами» летом 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из США рассчитано до конца 2024 года. В соглашении есть опция продления ещё на сезон.

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